В клипе он предстает в образе священника, а Екатерина Варнава играет прихожанку, которая соблазняет его.

Песня «Романы» войдет в новый альбом Киркорова, выход которого запланирован на 6 марта.

Несколько дней назад вышел клип группы Grey Daze, основанной солистом Linkin Park Честером Беннингтоном. В основу сюжета клипа легла реальная история дружбы Беннингтона и барабанщика Grey Daze Шона Доуделла. Доуделл рассказал, что однажды заступился за будущего фронтмена Linkin Park в школе. Когда Беннингтону было 15, над ним издевались сверстники. Музыкант заявил, «их дружба продолжается даже после его смерти».