Киркоров в роли простаты высмеял передачу Малышевой

В саркастическом ролике в рамках развлекательной рубрики #вмаскешоу певец предстал в образе человека, который находится в поиске творческих проектов. Вскоре продюсер сообщил ему радостную новость — нужно сняться в передаче про медицину на Первом канале.

«Наконец, что-то стоящее», — сказал Киркоров.

Однако потом он узнает, что его пригласили в передачу к Малышевой. На съемках ему придется переодеться в костюм простаты. Королю эстрады не понравился концепт шоу: «При чем тут я? Почему я?».

Источник фото: Instagram

Продюсер уговаривал певца согласиться, так как программа придерживается такого формата, в ней люди постоянно играют роли человеческих органов. Для Киркорова даже нашли стимул: если не согласится, не сможет обтянуть свой лимузин леопардовой кожей.

Киркоров прочитал сценарий, но потом от ярости он разбил камеру.

Кульминацией ролика стало исполнение песенки простаты: «Увеличиваюсь я бесконтрольно, а дяде потом писать больно! Ты следи за собой не болей, и меня (простату — прим.) помассируй скорей!».