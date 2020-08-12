Киркоров уверен, что переболел коронавирусом

Он рассказал, что пробыл две недели на самоизоляции и теперь ходит без маски, так как уверен в наличии антител у себя. Также Киркоров уточнил, что сдавал тест на коронавирус, и он оказался отрицательным.

«Да, было, но прошло. Бессимптомно. Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились», — пояснил певец.

Также он добавил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что российский писатель и основатель детского отряда «Каравелла» Владислав Крапивин стал чувствовать себя плохо после выписки из больницы. Там он лежал с пневмонией. О его состоянии сообщила командор «Каравеллы» Лариса Крапивина. Она отметила, что тесты на коронавирус у писателя показали отрицательный результат.

Также известно, что самые интересные восковые фигуры из лондонского Музея мадам Тюссо выставили на улицу в масках и с учетом социальной дистанции.