facebook_pixel
    12 августа 2020, 17:41

    Киркоров уверен, что переболел коронавирусом

    Дарья Морозова

    Певец Филипп Киркоров утверждает, что бессимптомно переболел коронавирусом. Об этом сообщило издание «Подъем».
    Киркоров уверен, что переболел коронавирусом

    Он рассказал, что пробыл две недели на самоизоляции и теперь ходит без маски, так как уверен в наличии антител у себя. Также Киркоров уточнил, что сдавал тест на коронавирус, и он оказался отрицательным.

    «Да, было, но прошло. Бессимптомно. Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились», — пояснил певец.

    Также он добавил, что сейчас чувствует себя хорошо.

    Ранее стало известно, что российский писатель и основатель детского отряда «Каравелла» Владислав Крапивин стал чувствовать себя плохо после выписки из больницы. Там он лежал с пневмонией. О его состоянии сообщила командор «Каравеллы» Лариса Крапивина. Она отметила, что тесты на коронавирус у писателя показали отрицательный результат.

    Также известно, что самые интересные восковые фигуры из лондонского Музея мадам Тюссо выставили на улицу в масках и с учетом социальной дистанции.

    Новости SMI.FM