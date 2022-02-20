Киркоров устроил скандал на шоу «Маска» из-за зефира

Российский певец Филипп Киркоров на съемки нового выпуска шоу «Маска» приехал со своими детьми. Через несколько часов съемок, во время перерыва, артист заявил о том, что у него проголодался ребенок, и потребовал принести зефир.

«Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?» — привел «СтарХит» слова певца.

При этом продюсер Юлия Сумачева в беседе с изданием отметила, что Киркоров самый неприхотливый из членов жюри. По ее словам, артист ест зефир, пьет колу и больше ничего не требует. А вот другой член жюри шоу — Регина Тодоренко — предпочитает хамон. Еще один член жюри Тимур Родригез всегда привозит с собой фруктовое пюре, сельдерей и морковь, отметила Сумачева.

В январе советский и российский актер Ефим Шифрин опубликовал в соцсетях архивное фото с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Для таких снимков артист даже придумал специальную рубрику. Он назвал ее «С пыльной полки».

Шифрин назвал это своеобразной машиной времени, с помощью которой можно на мгновение вернуться в счастливое прошлое.