Киркоров сыграет жар-птицу. Его фото со съемок уже разошлось на мемы

Филипп Киркоров выложил у себя в Instagram фото со съемок фильма «Последний богатырь». Певец отметил, что всем уже давно надоели супермены и люди-пауки, а вот жар-птица — совсем другое дело. В качестве подтверждения своих слов на одном из снимков артист предстал в этом образе.

На опубликованном снимке можно увидеть птицу с головой Киркорова и горящими крыльями. По мнению артиста, фильму точно гарантирована награда Американской киноакадемии.

«Накануне Нового 2022 года покажем вам самую главную сказку: Последний богатырь: посланник тьмы. В сказочном приключении у меня невероятная роль. Я играю жар-птицу! Диковинную, яркую, волшебную», — объяснил артист в описании к снимкам.

По его словам, он был очень рад участвовать в проекте, тем более когда он узнал, что за роль ему предстоит сыграть. Киркоров уточнил, что прообразом жар-птицы стала птица Феникс.

«Я очень люблю сказку, Уолта Диснея и русский эпос, герои которого, мне кажется, должны понравится во всех странах. Я уверен, что всем надоели за границей супермены и люди-пауки, и наши колоритные сказочные персонажи — Баба-Яга, Водяной, Чудо-Юдо и Жар-Птица должны гарантировать нам «Оскара», — подчеркнул он.

Третья часть «Последнего богатыря» должна выйти в прокат 23 декабря. Киркоров настоятельно рекомендовал зрителям не пропустить фильм.

Однако в восторг от него в образе жар-птицы пришли далеко не все пользователи.

Некоторым это показалось похожим на порождение больной фантазии.

Были и те, кто успел представил артиста в образе другой птицы.