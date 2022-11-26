Знаменитости 26 ноября 2022, 16:15 Киркоров сыграет в новогоднем фильме «СамоИрония судьбы» Телеканал ТНТ снимет к Новому году фильм «СамоИрония судьбы» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Телеканал ТНТ заявил, что снимет в Новому году фильм-пародию «СамоИрония судьбы». Роли персонажей из оригинала сыграют современные артисты, уточнил «Царьград».

Киркоров перевоплотится в Ипполита и исполнит свою популярную песню «Цвет настроения синий». Тимур Батрутдинов сыграет Женю Лукашина, а Ольга Бузова — Галю.

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Создатели рассказали, что проект не ограничится пародией только на «Иронию судьбы». Он будет включать целый набор сцен из известных комедий и клипов, снятых на новый лад. Например, Клава Кока исполнит знаменитую песню «Пять минут» вместо Людмилы Гурченко.

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