Знаменитости 08 декабря 2023, 01:21 Киркоров сыграл Петра I в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!» РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров предстанет в роли императора Петра I в новогоднюю ночь. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Фильм «Иван Васильевич меняет все!» сняли по мотивам кинокомедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». По сюжету герои фильма — путешественники во времени. В одном из путешествий они окажутся на приеме у эпатажного императора.

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«Путешественники во времени окажутся на приеме у императора Петра I, слишком прогрессивного и готового на все в погоне за трендами. Его роль в фильме исполнит Филипп Киркоров», — сообщили в пресс-службе телеканала.

В фильме появятся многие знаменитости. Юмористы Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Азамат Мусагалиев, Марина Кравец, Гарик Мартиросян и Денис Дорохов. Певицы Анна Asti, Ольга Бузова и Люся Чеботина, а также группа Иванушки International.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров возглавил список самых высокооплачиваемых российских артистов на новогодних мероприятиях в этом году. В топ-3 также вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс.