Киркоров сдал анализы на коронавирус. Видео

Российский певец Филипп Киркоров сдал анализы на коронавирус. Вместе с ним тесты на новый тип инфекции сделали и другие члены семьи. Процесс он снял на видео и выложил в Instagram.

«Сегодня приехал доктор, у меня будут брать мазок из зева и носа», — говорит исполнитель.

Помимо Киркорова мазки взяли у двух его детей, отца музыканта Бедроса и мачехи Людмилы.

«Главное, чтобы результат был хороший», — прокомментировал Филипп взятие анализов.

По его словам, результаты станут известны 5 мая.

В апреле российские артисты провели большой концерт в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. 11 апреля мероприятие «Мы вместе» прошло в Большом театре при пустом зале. Его транслировал канал «Россия 1». Во время подготовки к концерту у 34 сотрудников театра обнаружили коронавирус, рассказывал генеральный директор Большого Владимир Урин. 3 мая Первый канал показал концерт «Нашим врачам. Мы говорим вам спасибо!». Участники исполняли песни из разных локаций по примеру американских коллег.