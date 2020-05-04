Киркоров сдал анализы на коронавирус. Видео
«Сегодня приехал доктор, у меня будут брать мазок из зева и носа», — говорит исполнитель.
Помимо Киркорова мазки взяли у двух его детей, отца музыканта Бедроса и мачехи Людмилы.
«Главное, чтобы результат был хороший», — прокомментировал Филипп взятие анализов.
По его словам, результаты станут известны 5 мая.
В апреле российские артисты провели большой концерт в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. 11 апреля мероприятие «Мы вместе» прошло в Большом театре при пустом зале. Его транслировал канал «Россия 1». Во время подготовки к концерту у 34 сотрудников театра обнаружили коронавирус, рассказывал генеральный директор Большого Владимир Урин. 3 мая Первый канал показал концерт «Нашим врачам. Мы говорим вам спасибо!». Участники исполняли песни из разных локаций по примеру американских коллег.