Знаменитости 24 апреля 2023, 10:17 Киркоров счел Зеленского зомби Филипп Киркоров рассказал, как Зеленский отвел глаза при их последней встрече РИА «Новости»

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Народный артист России Филипп Киркоров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с зомби, вспоминая их последнюю встречу. Певец рассказал, как бывший коллега, которому он немало помог, отвел глаза. Об этом артист заявил в интервью «Аргументам и фактам».

«Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение», — отметил Киркоров.

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Он подчеркнул, что не узнает Зеленского, который очень изменился, стал просто другим человеком. Киркоров счел украинского лидера абсолютным зомби, который ничего не видит и не слышит.

Певец познакомился с Зеленским примерно 20 лет назад. Они вместе участвовали в нескольких проектах. Будущий президент Украины почти полугода бесплатно жил в квартире Киркорова в Филипповском переулке.

Украинский комик мечтал попасть на российское телевидение и просил Киркорова похлопотать.

Ранее Киркоров пообещал пойти на передовую в колготках. Так он ответил на выпад в свой адрес со стороны юмориста Максима Галкина*.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.