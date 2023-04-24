24 апреля 2023, 10:17
Киркоров счел Зеленского зомби
Филипп Киркоров рассказал, как Зеленский отвел глаза при их последней встрече
Народный артист России Филипп Киркоров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с зомби, вспоминая их последнюю встречу. Певец рассказал, как бывший коллега, которому он немало помог, отвел глаза. Об этом артист заявил в интервью «Аргументам и фактам».
«Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение», — отметил Киркоров.
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Он подчеркнул, что не узнает Зеленского, который очень изменился, стал просто другим человеком. Киркоров счел украинского лидера абсолютным зомби, который ничего не видит и не слышит.
Певец познакомился с Зеленским примерно 20 лет назад. Они вместе участвовали в нескольких проектах. Будущий президент Украины почти полугода бесплатно жил в квартире Киркорова в Филипповском переулке.
Украинский комик мечтал попасть на российское телевидение и просил Киркорова похлопотать.
Ранее Киркоров пообещал пойти на передовую в колготках. Так он ответил на выпад в свой адрес со стороны юмориста Максима Галкина*.
* Максим Галкин признан иноагентом в России.
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