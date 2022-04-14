Киркоров рассказал о тяжелом расставании с Аллой Пугачевой после 10 лет брака

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о 10-летнем браке с Аллой Пугачевой, а также о том, как тяжело пережил расставание. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам Киркорова, их пути с Аллой давно разошлись, однако он до сих пор хранит в своем сердце теплые воспоминания о ней.

«Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было. Я всегда буду говорить „спасибо“ судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: „Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить“», — сказал певец.

Киркоров добавил, что пришел в себя после развода с любимой лишь через некоторое время. Ему потребовался не один год, чтобы понять, что вернуться назад уже нельзя. Самое страшное, по его словам, это осознание того, что ты не нужен человеку, в котором очень нуждаешься.