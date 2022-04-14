Киркоров рассказал о своих влюбленностях в 25-летнем возрасте

Поп-король российской сцены Филипп Киркоров рассказал о своих влюбленностях до встречи с Аллой Пугачевой. По его словам, в 25 лет ему нравились многие красивые певицы. Об этом написал сайт kp.ru.

Например, он даже сделал предложение певице Азизе, однако пожениться им так и не удалось, поскольку артистка влюбилась в своего концертного директора Игоря Малахова.

«Влюбился. Азиза меня тогда сразила. Потом Маша Распутина сразила. И Лада Дэнс…», — рассказал Киркоров.

По словам артиста, все эти девушки в итоге ему отказали. А сам он в итоге понял, что любил не их, а телевизор, который показавал девушек к лучшем свете.

«Ой, ну мне тогда было 20-25 лет. А потом они же все мне в результате отказали. У меня почему-то была навязчивая идея сделать предложение всем красивым певицам. Я теперь понял, кого я любил. Я не их любил, я любил телевизор, который их так красиво показывал, что не влюбиться было невозможно», — резюмировал артист.