Киркоров рассказал о роли Бориса Моисеева в его дебюте на телевидении | 360°

Знаменитости 02 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Киркоров рассказал о роли Бориса Моисеева в его дебюте на телевидении Филипп Киркоров: Борис Моисеев был причастен к моему дебюту на телевидении РИА Новости

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Певец Филипп Киркоров перед церемонией прощания с Борисом Моисеевым рассказал журналистам о том, что артист имеет прямое отношение к его дебюту на телевидении в передаче «Утренняя почта» в 1987 году. Моисеев срежиссировал клип на песню «Кармен».

«Он имеет отношение к моему началу. Мой первый клип в программе „Утренняя почта“ в 1987 году он режиссировал. Песня „Кармен“ была. Это было мое первое явление публике по телевизору в профессиональной программе, мой дебют. Он уже тогда был супер-звездой. Как самостоятельный коллектив они же начинали с Аллой Пугачевой. И Алла их открыла по большому счету», — поделился Киркоров.

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По его словам, они познакомились на «Вернисаже» Ильи Резника — артисты сидели в соседних гримерках. Тогда Киркоров рассказал Моисееву, что у него есть песня «Кармен» в стиле латино.

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«И Боря завелся так. И они сделали этот номер. Сказал: ты будешь с Ларисой Рыбаковой. Это было очень красиво, авангардно. Боря был причастен к моему профессиональному телевизионному дебюту. Вот у меня были крестные мать и отец на телевидении. Алла [Пугачева] в программе „Рождественские встречи“ и Боря — в „Утренней почте“. Поэтому я и запомнил его таким открытым, всегда приходящим на помощь», — добавил Киркоров.

Певец отметил, что они нечасто виделись с Моисеевым, не дружили домами. По его словам, последние 30 лет он только и делает, что работает, как папа Карло.

«Только сейчас нажал на тормоза. <…> Теперь вот умирают один за другим замечательные люди, артисты, коллеги. Радости мало», — с сожалением заметил артист.

Киркоров добавил, что всегда учится у лучших, не копирует, но замечает многие ценные вещи, в том числе и при общении с молодыми исполнителями. Поэтому ему удается не стоять на месте, а идти вперед.

«А Боря — он же ангел, он же звездочка Аллы, сияет на небе. Он будет с нами. Грустно», — заключил он.

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