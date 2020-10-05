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    05 октября 2020, 15:55

    Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем у отца из-за COVID-19

    Полина Петрова

    Российский певец Филипп Киркоров в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о проблемах со здоровьем у его 88-летнего отца Бедроса из-за заражения коронавирусом.
    Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем у отца из-за COVID-19

    По его словам, у Киркорова-старшего на фоне болезни нарушился сердечный ритм. В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении. Артист признался, что не понимает, где его отец мог подхватить вирус. Пенсионер лишь возил своих внуков в школу, информирует сайт «Дни.ру».

    Певец рассказал, что у папы всегда был хороший иммунитет. Он поддерживал здоровье специальным способом: выпивал пол-литра воды с чесночным соком, а также употреблял зелень и хрен. Медицинские специалисты каждый день сообщают Филиппу новую информацию о здоровье Бедроса. Артист подчеркнул, что не сомневается в скором выздоровлении отца. Он надеется, что мужчина сможет отметить Новый год вместе с внуками.

    Киркоров-младший узнал о том, что переболел коронавирусом после поездки в Грецию. Тест на инфекцию подтвердил наличие антител в организме артиста.

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