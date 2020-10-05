Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем у отца из-за COVID-19

По его словам, у Киркорова-старшего на фоне болезни нарушился сердечный ритм. В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении. Артист признался, что не понимает, где его отец мог подхватить вирус. Пенсионер лишь возил своих внуков в школу, информирует сайт «Дни.ру».

Певец рассказал, что у папы всегда был хороший иммунитет. Он поддерживал здоровье специальным способом: выпивал пол-литра воды с чесночным соком, а также употреблял зелень и хрен. Медицинские специалисты каждый день сообщают Филиппу новую информацию о здоровье Бедроса. Артист подчеркнул, что не сомневается в скором выздоровлении отца. Он надеется, что мужчина сможет отметить Новый год вместе с внуками.

Киркоров-младший узнал о том, что переболел коронавирусом после поездки в Грецию. Тест на инфекцию подтвердил наличие антител в организме артиста.