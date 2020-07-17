Киркоров рассказал, как складывались его отношения с Пугачевой после развода

Филипп Киркоров и Алла Пугачева развелись в ноябре 2005 года. Певец до сих пор готов помочь бывшей супруге в случае нужды, но отношений между ними «никаких нет».

Киркоров рассказал, что и он, и Пугачева живут своей жизнью. Слова артиста процитировал сайт kp.ru.

«Нет у нас никаких отношений. <…> Мы не дружим домами, это было бы странно», — сказал певец.

Он признался, что испытывает к бывшей жене «чувство любви и благодарности». Пугачева всегда может на него рассчитывать, если ей потребуется помощь.

«Она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть, с кем делить», — пояснил Киркоров.

Певец заметил, что подписан на Пугачеву в Instagram.

Брак с Филиппом Киркоровым стал для Аллы Пугачевой четвертым. Пара расписалась в марте 1994 года в Санкт-Петербурге, а в мае этого же года артисты обвенчались в Иерусалиме. О разводе они официально объявили осенью 2005 года.

Недавно певец в своем Instagram опубликовал фото с кольцом на безымянном пальце. Многих подписчиков заинтересовало, откуда взялось украшение.