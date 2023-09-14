Знаменитости 14 сентября 2023, 06:07 Киркоров рассказал, как Пугачева едва не умерла после операции Киркоров: Пугачева чуть не умерла после пластической операции РИА «Новости»

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Российский певец Филипп Киркоров рассказал о страшных последствиях пластической операции Аллы Пугачевой. Исполнительница едва не ушла из жизни после хирургического вмешательства, проведенного много лет назад за границей, отметил Киркоров сказал в эфире шоу «Малахов».

«Она подписала бумаги. Она поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора», — вспомнил Киркоров.

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Какую именно процедуру и когда ее делала примадонна, артист не уточнил.

Также артист подчеркнул, что сейчас Пугачева замечательно выглядит и следит за своей фигурой. Киркоров пожелал певице крепкого здоровья.

Летом разразился скандал вокруг популярного звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Сразу несколько звезд публично выступили с критикой его работ. Клиенты Хайдарова разделились на два лагеря: одни обвиняют его в непрофессионализме, другие напротив осуждают недовольных и называют их вымогателями.