Знаменитости 27 декабря 2022, 15:14 Киркоров рассказал, где планирует встречать Новый год Филипп Киркоров: буду смотреть новогодние программы и поднимать бокалы за здоровье семьи

Читать 360tv в

Российский певец Филипп Киркоров станет одной из главных приглашенных звезд новогодней ночи на Первом канале. О том, где и с кем артист планирует встретить праздник, написали журналисты teleprogramma.pro.

По словам артиста, его Новый год проходит также как и Новый год любого жителя России: в кругу семьи, за бокалом вина и под музыкальные передачи.

Реклама

«Я среднестатистический телезритель, который любит смотреть „огоньки“, праздничные программы. <…> А встречать праздник я буду дома. Буду так же, как и все, смотреть новогодние программы и поднимать бокалы за здоровье семьи, друзей, президента», — сообщил артист.

Реклама

Он добавил, что на его праздничном столе будет стоять болгарское национальное блюдо, которое называется баница. Его готовит тетя Киркорова Мария.

Во время новогодней ночи на Первом канале прозвучат три знаковых песни Киркорова: «Полетели», «Я за тебя умру» и «Роза чайная» в дуэте с Машей Распутиной.

Авторы: