Знаменитости 12 марта 2024, 11:37 Киркоров пригрозил выгнать Даву из шоу «Маска» Певец Киркоров пригрозил рэперу Даве исключением из шоу «Маска» на НТВ РИА «Новости»

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Известный певец Филипп Киркоров явно выразил свое презрение к рэперу Даве (Давиду Манукяну) на площадке шоу НТВ «Маска» и пообещал выгнать его из проекта. Сцена попала в последний выпуск программы.

Телепроект представляет собой российскую адаптацию всемирно известного шоу The Masked Singer, в котором 14 известных личностей из мира шоу-бизнеса, включая певцов, актеров, ведущих, блогеров и спортсменов, сражаются в вокальном состязании. Их личности строго засекречены, а выступают они в запоминающихся костюмах и масках. Задача жюри — разгадать, кто скрывается за образом.

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«Танцующий, в хорошей форме, все время в движении и, в общем, восхваляющий свою фигуру. Мне кажется, там Дава, ребят», — сказала певица Валерия.

На такое предположение Киркоров отреагировал неожиданно резко, заявив, что готов исключить рэпера из участников шоу. При этом он так и не уточнил, чем музыкант вызвал его недовольство.

«Он знает за что», — подчеркнул Киркоров.

Ранее актер Станислав Ярушин, который был Водяным, раскритиковал судей шоу «Маска» после вылета.