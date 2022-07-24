Киркоров пригласил героев спецоперации на свои концерты в Крыму

Российский певец Филипп Киркоров пригласил военных, принимавших участие в специальной операции и проходивших лечение в госпиталях Крыма, посетить его будущие концерты. Как сообщил сайт kp.ru, ближайшие выступления артиста на полуострове пройдут в Феодосии и Ялте 26 и 27 июля.

В своем обращении к зрителям Киркоров объявил, что сейчас всем очень важно сплотиться, чтобы показать, какую силу представляет Россия.

«Я держу путь в Крым, и даже жаль, что всего два концерта — в Ялте и Феодосии. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в госпиталях», — заявил Киркоров.

В данный момент исполнитель ездит с гастролями по южным городам России. Во время одного из своих выступлений он объяснил, почему не последовал примеру своих коллег и не уехал из страны.

«Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», — процитировал Киркорова сайт kp.ru.

По данным издания «Подъем», против предстоящих концертов артиста выступил атаман казачьего общества «Станица Донская» Игорь Ходько. Он обратился к митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю с просьбой не допустить выступлений Киркорова. Атман напомнил, что во время выступления в Кремлевском дворце артист забрался на декоративный крест, чем оскорбил чувства православных.