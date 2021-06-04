Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу

Певец Филипп Киркоров посетил тренировку национальной сборной по футболу, которая готовится к товарищескому матчу с игроками из Болгарии. Об этом сообщило РИА ФАН.

Перед началом тренировки артист поговорил с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, персоналом и с некоторыми спортсменами. Киркоров подарил игрокам и тренерскому штабу музыкальные диски, книги и сувениры с песенного конкурса Евровидение.

Заключительная тренировка национальной команды перед встречей со сборной Болгарии прошла 4 июня на базе в Новогорске.

Евро-2020 проведут в 11 городах Европы. На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Киркоров исполнит российский гимн перед началом товарищеского матча между сборными России и Болгарии 5 июня. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.

Окончательный состав национальной команды для Евро-2020 утвердили в конце весны по итогам тренерского сбора. Черчесов не включил в команду вратаря Андрея Лунева, защитников Илью Самошникова и Романа Евгеньева и полузащитника Арсена Захаряна.