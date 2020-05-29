Киркоров помыл окно и стал королем. Как певец поучаствовал в известном челлендже

Платформа TikTok стала особенно востребованной во время пандемии. Люди скучают дома, развлекая себя просмотром или созданием коротких видео. Среди пользователей набирает популярность новый челлендж #взеркале и #wipeitdownchallenge.

В нем уже поучаствовали Наталья Ионова, Юлианна Караулова, Алексей Воробьев и другие звезды. Под песню Wipe It Down от исполнителя BMW KENNY они протирали зеркало, в котором им начинали мерещится заветные желания. Решил не отставать и российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который недавно освоил TikTok.

«Вы тут не скучайте! Пойду наведу порядок в TikTok. А то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился 1 час назад, а уже 2 миллиона», — написал он в своем Instagram.

На видео он поп-звезда протирает зеркало, в котором отражаются разные образы. В итоге певец остановился на наряде с короной.