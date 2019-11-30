Киркоров показал роскошный личный вагон для гастролей

Певец Филипп Киркоров показал личный вагон, в котором отправляется на гастроли. В нем он разыграл шуточную сценку с продюсером Борисом Рубиновским. Видео опубликовано в Instagram.

Вагон Киркорова напоминает номер в гостинце. В нем есть спальня с широкой кроватью и телевизором на комоде, а в туалете с деревянной отделкой — душ и раковина с позолоченным краном. Именно в нем коллега певца помыл руки.

После этого Рубиновский открыл дверь и оказался в спальне, где на кровати лежал Киркоров. На заднем плане видны длинное окно, шкаф, стол и комод с телевизором и DVD-проигрывателем. Продюсер поразился присутствию Киркорова в вагоне. Певец в ответ говорит, что узнал импресарио — «Ты Боря из ролика Максима Галкина».

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Тогда Рубиновский предложил звезде исполнить его «любимую» песню из собственного репертуара — «Снег». Они дуэтом начали петь, во время этого импровизированного концерта Киркоров приоткрыл входную дверь и выставил гостя за порог. Уже за закрытой дверью слышны слова продюсера: «Я тебя люблю навсегда». На это Киркоров ответил: «У тебя хороший вкус. До свидания. Боже мой… эти поклонники Галкина…».

Недавно певец вернулся с гастролей в Ижевске и Набережных Челнах. Там он представил шоу «Цвет настроения».

Борис Рубиновский прославился как организатор концертов многих российских знаменитостей, в том числе Максима Галкина, Димы Билана, Валерии, Зары.