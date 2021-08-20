Киркоров появился на «Новой волне» с сумкой-морковью за 90 тысяч рублей

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров удивил гостей музыкальной премии «Новая волна» необычными аксессуарами. На красной ковровой дорожке певец появился сразу с двумя сумками Louis Vuitton. Одна была в виде самолета, вторая — в виде огромной моркови.

Фото с премии Киркоров опубликовал у себя в Instagram. По словам певца, его сумка-самолет — это ни много ни мало символ объединения стран и народов на фестивале.

«Прилетели и привезли много музыки — актуальной, модной, трогательной», — поделился артист.

На снимках Киркоров из-за обилия сумок был немного похож на туриста, который попал с корабля на бал. При подборе одежды его выбор тоже пал на Louis Vuitton. Он облачился в зеленую рубашку от модного французского дома и белые джинсы с дырками на коленях. На ногах были оранжевые кроссовки. На глазах — темные очки с зелеными дужками.

Клатч в виде морковки Carrot Pouch стоимостью 88,5 тысячи рублей, у сумки-самолета цена еще более улетная — 2,8 миллиона рублей. В комментариях к фото отметилась Яна Рудковская, которая известна своей любовью Louis Vuitton. Сама продюсер ранее тоже выложила у себя в профиле фото с новой сумкой этого бренда в виде гигантского стакана.