Знаменитости 15 марта 2024, 04:48 Киркоров похвастался татуировками, набитыми в Китае Киркоров набил тату с драконом и надписью King во время съемок шоу в Китае РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора» набил себе две татуировки в Китае. Об этом артист рассказал в телешоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ.

«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Мы вступили в Год Дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King», — рассказал он.

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Обе татуировки певец сделал на руках, признавшись, что в Китае он посмотрел на жизнь по-новому.

Во время шоу Киркоров также заявил, что не планирует больше жениться, но готов сделать исключение для телеведущей Ольги Бузовой, опустившись при этом перед ней на колено.

Недавно поп-король исполнил пародийную версию композиции «Пять минут», в которой иронизировал над собой, вспоминая, как он вошел «не в те двери» и попал на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее бывший политик Ирина Хакамада показала фигуру в открытом купальнике на отдыхе в Таиланде, причем на ее теле были заметны несколько татуировок, одна из которых напомнила ветвь сакуры.