Киркоров поддержал своей песней Манукяна после разрыва с Бузовой

Российский певец Филипп Киркоров поддержал блогера Давида Манукяна после его расставания с певицей Ольгой Бузовой, написал PeopleTalk.

Поклонники Бузовой заметили, что Киркоров не пришел на празднование ее дня рождения, которое состоялось накануне. Спустя время стало известно, что российский поп-король решил приободрить Даву, который сейчас участвует в программе «Танцы со звездами». В соцсетях появилось видео с репетиции номера Манукяна, на которой Киркоров исполняет свой хит «Немного жаль».

Блогер опубликовал в Stoies своего Instаgrаm-аккаунта сообщение со словами благодарности подписчикам.

«Хочу сказать спасибо за поддержку в столь сложное для меня время. Я переживаю, но ваши теплые слова и результат, который я вижу в творчестве, меня окрыляет и мотивирует делать больше и лучше. Люблю вас. Завтра будет особенный танец», — написал Давид.

По словам Манукяна, зрители увидят в номере его настоящего.

Ранее появились слухи, что якобы отношения Давы с партнершей по танцам стали причиной его разрыва с Бузовой. Блогер и Дарья Палей опровергли эту информацию.