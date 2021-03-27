Киркоров перещеголял Пугачеву и Галкина по тратам на особняки

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин тратят на содержание особняка в подмосковной деревне Грязь около миллиона рублей в месяц. А король поп-эстрады Филипп Киркоров тратит на содержание своего дома на Мякининском полуострове в два раза больше. Об этом сообщил сайт kp.ru.

О тратах Пугачевой и Галкина на содержание особняка рассказал ведущий Первого канала Алексей Шаранин. Больше всего денег звездная пара тратит на персонал — как минимум 150 тысяч рублей. Главная домохозяйка, а по совместительству менеджер и повар, которая также следит за работой других помощников, получает 120 тысяч рублей. По словам Шаранина, садовник обходится знаменитостям в 40 тысяч рублей, а сторож — в 30 тысяч. Пугачевой и Галкину также приходится оплачивать занятия с репетиторами, услуги которых стоят не менее двух тысяч рублей за час.

Звездная пара экономит на том, что проживает в деревне, а не в элитном поселке, поэтому они освобождены от поселковых платежей, рассказал риелтор Александр Либов. За уборку территории, вывоз мусора и охрану Пугачева и Галкин платят примерно 20 тысяч рублей в месяц. За коммунальные услуги они платят более 50 тысяч рублей.

Но еще больше на содержание своего особняка тратит Филипп Киркоров. Промоутер Сергей Лавров рассказал, что каждый месяц певец тратит около двух миллионов рублей. В эту сумму входит коммуналка, услуги помощников, домашний персонал, обслуживание техники. Лавров рассказал, что садовником у Киркорова работает его приятель — артист платит ему 60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у Киркорова в доме работают и проживают две няни, которые обходятся ему в 300 тысяч рублей. Столько же Киркоров платит и своим телохранителям, отметило Ura.ru. Домработнице, водителю и повару Киркоров платит по 50–60 тысяч рублей.

Киркоров ранее вновь предался мыслям о своих будущих похоронах. Певец захотел, чтобы его гроб украсили стразами.