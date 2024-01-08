Знаменитости 08 января 2024, 13:38 Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим жителям Белгорода Филипп Киркоров пообещал направить гонорар за «Новогоднюю Маску» в Белгород РИА «Новости»

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Народный артист России Филипп Киркоров передаст гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом певец сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал артист.

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Ранее стало известно, что Киркорова убрали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Концерт с участием звезды записали еще 24 декабря. Артиста стали «вырезать» из новогодних эфиров после его участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

В конце 2023 года Киркоров публично извинился за появление на мероприятии. Он отметил, что зашел на вечеринку на несколько минут, а после оказался во всех СМИ. При этом наряд Киркорова соответствовал теме мероприятия.