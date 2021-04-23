Киркоров отбился от исков латвийского банка на 4 млн евро

Адвокату Александру Добровинскому удалось закрыть все исполнительные производства против артиста Филиппа Киркорова от латвийского банка. Об этом он рассказал «360».

«Сегодня у команды адвокатского бюро „Добровинский и партнеры“ серьезная победа — нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка, который рассчитывал отсудить у Филиппа Киркорова почти четыре миллиона евро», — рассказал адвокат.

Он отметил, что в прошлом месяце его бюро одержало победу в кассационном суде, что привело к пересмотру дела в Мосгорсуде.

«На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору. Я поздравляю Филиппа с нашей очередной победой», — сказал Александр Добровинский.

В конце февраля Добровинский сообщил, что Филипп Киркоров готов выплатить все, что задолжал латвийскому банку. Однако банка этого уже не существует. А документы об оплате, отправленные ранее, были больше похожи на аферу. СМИ писали, что общая сумма долга артиста банку ABLV Bank составляла около 140 миллионов рублей.

Киркоров ранее оспорил в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву, сообщила газета «Известия».