Киркоров опоздал на «Песню года» и закатил скандал — СМИ
На фестивале Киркоров получил выговор от Ревзина за опоздание, пишет StarHit. Исполнителю должны были вручить награду за песни «Ролекс» и «Романы». Режиссеру не понравилось, что Киркоров своим опозданием задерживает весь съемочный процесс. В итоге певец за кулисами начал высказывать уже свое недовольство.
Несмотря на скандал, Киркоров выступил с прекрасным настроением. Он напомнил, что впервые получил награду за песню «Не смотрите на часы» 30 лет назад. Сам фестиваль проводится ежегодно с 1971 года.
Этот конфликт стал уже не первым с участием Киркорова. Летом 2019 года он раскритиковал организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи. Исполнителя не устроил изменившийся график выступлений. Тогда Ревзин заявил, что Киркорова просто захлестнули эмоции. Он подчеркнул, что ссора является «семейным делом» и обычной рабочей ситуацией.