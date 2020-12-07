Певец Филипп Киркоров устроил скандал с режиссером фестиваля «Песня года» Александром Ревзиным, написали СМИ. Причиной стало опоздание исполнителя на репетицию мероприятия.

На фестивале Киркоров получил выговор от Ревзина за опоздание, пишет StarHit. Исполнителю должны были вручить награду за песни «Ролекс» и «Романы». Режиссеру не понравилось, что Киркоров своим опозданием задерживает весь съемочный процесс. В итоге певец за кулисами начал высказывать уже свое недовольство.

Несмотря на скандал, Киркоров выступил с прекрасным настроением. Он напомнил, что впервые получил награду за песню «Не смотрите на часы» 30 лет назад. Сам фестиваль проводится ежегодно с 1971 года.

Этот конфликт стал уже не первым с участием Киркорова. Летом 2019 года он раскритиковал организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи. Исполнителя не устроил изменившийся график выступлений. Тогда Ревзин заявил, что Киркорова просто захлестнули эмоции. Он подчеркнул, что ссора является «семейным делом» и обычной рабочей ситуацией.