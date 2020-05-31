Киркоров похвастался дорогим ремонтом. Видео

Российский артист эстрады Филипп Киркоров снова похвастался роскошью — он показал подписчикам в Instаgrаm ремонт комнаты своего сына Мартина. При этом сам недавно жаловался на нехватку денег.

Киркоров выложил видео, на котором «как по-волшебству» ремонтный беспорядок со стройматериалами превращается в красивую уютную комнату в теплых светлых тонах.

«Ремонт за мгновение! Комната всего за 10 дней кардинально изменилась! Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции!», — написал певец.

Некоторые внимательные подписчики уже выяснили, что кровать для Мартина стоит порядка миллиона рублей. Кто-то отметил, что комната похожа не на детскую для мальчика, а на номер в гостинице.

Единственная яркая деталь — полки с футбольными мячами. Известно, что сын Киркорова увлечен футболом.

Ранее Киркоров в TikTok выложил видео со своим гигантским гардеробом.