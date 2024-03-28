Знаменитости 28 марта 2024, 05:25 Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после теракта Киркоров высказался о трагедии в Crocus City Hall строчкой из песни Пугачевой РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров присоединился к мемориальному музыкальному марафону поддержки от звезд «Русского радио» после теракта в Crocus City Hall. Он исполнил две песни и обратился к россиянам, процитировав Аллу Пугачеву, сообщило «Утро.ру».

Киркоров исполнил две композиции — «Если ты уйдешь» и «Летите, летите, белые птицы». По его словам, первую песню он спел в память о всех, кто ушел и для всех тех, кто нуждается в нашей поддержке.

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«В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизни продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — произнес артист перед второй композицией.

Примечательно здесь происхождение слов «помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». Это строчка из песни Пугачевой «Скупимся на любовь», написанной на стихи Ильи Резника.

Ранее бывшая супруга Киркорова попросила прощения у исполнительницы Манижи за буллинг таджиков после теракта в Crocus City Hall. Пугачева публично извинилась перед ней в социальных сетях.