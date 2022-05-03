РПЦ возмутило выступление народного артиста Филиппа Киркорова на юбилейном концерте в Кремле. Исполняя песню «Мария Магдалена», Киркоров ходил по поваленному кресту, на котором была «распята» девушка, а перед ним «преклонялась» подтанцовка. Краснодарский священнослужитель Александр Игнатов отметил, что действия артиста попадают под статью об оскорблении религиозных чувств верующих (148 УК РФ) и предложил прихожанам написать заявления в СК и прокуратуру. Однако, как пояснил «360» директор МКА «Князев и партнеры», адвокат Андрей Князев, Киркорову «вряд ли что-то грозит».

«На мой взгляд — и, насколько я знаю, на взгляд законодателей, — это преследуется, только если цель его была опорочить или как-то задеть верующих. Если речь идет о каком-то произведении, выступлении, оно может быть оценочным. Кому не нравится — можно не ходить», — заметил Князев.

Адвокат подчеркнул, что Киркоров «залез на крест, желая произвести впечатление», и это было частью сценического номера. Вопрос стоял бы иначе, если бы артист специально пытался «кому-то навредить».

«Он же не в церкви залез на крест. На мой взгляд, речь об оскорблении верующих не идет, как и в любом другом художественном произведении. И наши классики писали о религии. И Мадонна выходила на сцену в монашеской одежде», — напомнил Князев.

По его мнению, Киркорову вряд ли придется доказывать, что хождение по кресту было не более чем элементом представления.

«По законодательству РФ, человек не должен доказывать свою невиновность, это дело правоохранительных органов. Вообще, Киркоров может представить доказательства, что это был номер, что он с хореографом занимался, номер стоит в программе — не думаю, что будут вопросы к нему. Это же все делается в формате. Это выступление и неотъемлемо связано с художественным образом», — подытожил Князев.