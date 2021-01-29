Киркоров назвал своего фаворита на Евровидении

«По условиям конкурса, страны могут сами выбирать — оставлять артиста, который был заявлен в прошлом году или выбирать нового. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа LittleBig. Я и мои дети — невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим», — рассказал он РИА «Новости».

Он отметил, что было бы очень хорошо, чтобы их команды встретились на конкурсе. Тогда они бы болели друг за друга. В этот раз Евровидение должно состояться в традиционном формате.

Так как в прошлом году от России должна была выступить группа Little Big, но из-за отмены не смогла этого сделать, есть вероятность, что в этот раз их выступление состоится. Однако Россия официальных заявлений пока не делала. Продюсер Иосиф Пригожин ранее предлагал отправить Моргенштерна на конкурс.

В этом году Филипп Киркоров стал продюсером молдавской участницы конкурса Натальи Гордиенко. Он заявил, что намерен удивить поклонников — они готовят «очень сладкую премьеру».