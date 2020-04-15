Киркоров назвал Пугачеву музой в честь ее дня рождения

«С днем рождения, моя муза и вдохновение!» — написал Киркоров. На фото красуется большой портрет Пугачевой, на который снизу вверх смотрит сам Киркоров с крыльями за спиной.

Примадонну с самого утра в соцсетях поздравляют российские знаменитости. Не остался в стороне один из самых популярных сейчас актеров Александр Петров. Он назвал Пугачеву магическим, неразгаданным человеком, великой русской женщиной и пожелал ей здоровья.

Киркоров и Пугачева прожили в браке с 1994 года по 2005 год. Певец до сих пор с большим теплом и любовью относится к своей бывшей жене и даже назвал в ее честь свою дочь. Спустя шесть лет после развода с Киркоровым Пугачева вышла замуж за телеведущего и шоумена Максима Галкина. Он стал ее пятым супругом.