Киркоров назвал песни Little Big «дающими ощущение победы»

Россию на Евровидении 2020 будет представлять группа Little Big. Ребята известны не только в стране, но и за рубежом, где успешно гастролируют с концертами. Пока неизвестно, с какой именно песней они поедут на конкурс — трек представят сегодня в 21:00 на Первом канале.

Многие сомневались в том, что представлять Россию на Евровидении должна именно эта группа. Известный российский певец и продюсер Филипп Киркоров считает, что это было очень правильное, авангардное и креативное решение.

Но мне пока что-либо сложно говорить — я не слышал песню. Исходя из того музыкального материала, который они выдавали за последние годы, и тех миллионов просмотров на YоuTube по всему миру — они дают нам такое ощущения и желание победы на этом конкурсе, что, собственно говоря, не может не радовать. Но все зависит от песни. Вот будет песня — будет разговор. А пока я могу только пожелать группе закончить удачно трек и в ближайшее время представить его всем нам Филипп Киркоров.

Киркоров отметил, что с другой песней группа точно смогла бы взять первое место. Речь идет о треке Skibidi — за первую неделю после выхода клип набрал 23 миллиона просмотров. На момент публикации его посмотрели более 367 миллионов раз.

«Если бы по регламенту конкурса можно было использовать трек, записанный пять лет назад — я бы сразу сказал, что это победа на конкурсе. Что будет сейчас и какая песня будет представлена — мне сейчас сложно строить какие-либо прогнозы, это неблагодарное дело», — заключил Киркоров.

Little Big представит Россию на Евровидении, которое пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.