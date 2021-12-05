Киркоров намекнул, какая певица может стать его протеже на Евровидении-2022

Филипп Киркоров рассказал, что готовит артиста для участия в Евровидении-2022. Песня и протеже уже выбраны, однако он не стал раскрывать его имя и не назвал страну, которую он будет представлять. Но и Россию не исключил. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не буду вам лукавить, мы готовим артиста», — признался певец.

Киркоров сказал, что композиция для конкурса практически записана. Он не стал говорить, какого именно артиста отправит на конкурс.

«Артист готов — это может быть он или она. Думаю, мой выбор вас не разочарует», — загадочно ответил он.

Киркоров пообещал, что все подробности будут известны через пару недель.

Возможно, певец уже проговорился о том, кто станет его протеже. На вечеринке по случаю дня рождения своей дочери Аллы-Виктории он пригласил на сцену певицу Клаву Коку. Представляя ее, Киркоров заявил, что это важный гость торжества.

«Пройдет пара недель, и вы узнаете почему», — сказал он.

В связи с этим появились предположения, что именно Клаву Коку будут готовить к Евровидению-2022. И поведение Киркорова расценили как намек на это. Конкурс должен пройти в Турине.