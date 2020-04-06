06 апреля 2020, 12:26
Киркоров: я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы влюбиться
Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров признался телеведущей Анастасии Ивлеевой, что его сердце сейчас свободно и он не знает, что ему нужно сделать, чтобы влюбиться вновь. Об этом сообщили «Дни.ру».
«Я бы не хотел снова оказаться в этом чувстве. Последние 20 лет все оканчивалось крахом, потому что я ничего не получал взамен, но много отдавал», — добавил артист.
По его словам, он постоянно обманывался и ему это надоело. Киркоров подчеркнул, что сейчас в его личной жизни наступила пауза и его это безумно радует.