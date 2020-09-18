Киркоров и Басков процитировали Лукашенко в новой песне

Российские и белорусские артисты записали новый трек, который назвали словами Лукашенко: «Любимую не отдают». В Сети появился клип на эту песню проекта «Артисты за мир».

В проекте приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Солодуха и другие звезды российской и белорусской эстрады — всего более 20 артистов и коллективов.

В одном из куплетов поется:

Сколько бед и невзгод пережил наш народ,

Нас судьба не щадила.

Поднимались не раз, только вверх и вперед,

Белорусы — мы сила.

В припеве рефреном повторяется фраза «любимую не отдают». Это цитата из послания к народу и Национальному собранию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — заявил Лукашенко.

Ранее несколько российских артистов отказались от выступлений в Белоруссии 8 августа, за день до выборов. Концерты отменили Леонид Агутин, Григорий Лепс, Александр Панайотов, группа «Кар-Мэн» и другие.