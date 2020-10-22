«Кирилла для меня нет». Звезда «Молодежки» избил актера из «Кадетства»

Известный по сериалу «Молодежка» и фильму «Легенда № 17» актер Тимур Ефременков отказался обсуждать причину, по которой избил своего коллегу Кирилла Емельянова. Он получил популярность после съемок в сериале «Кадетство». Драка произошла вечером в поселке Рублево.

Тимур Ефременков заявил, что это личное, и обсуждать этот вопрос он не будет. Каким будет дальнейшее развитие событий, актер пока не представляет.

«Я не знаю, написал ли Кирилл заявление в полицию. Но он может. Я не знаю, сильно ли он пострадал. Мы кино собирались смотреть, были трезвые. Я не знаю, где он сейчас, дома, наверное. Кирилла нет для меня больше», — заявил актер.

Кирилл Емельянов комментировать случившееся отказался.

«Я не комментирую», — заявил он.

Накануне стало известно, что между друзьями произошла ссора в поселке Рублево. В Сети появился ролик, на котором видно, как оба выходят из машины, после чего Ефременков бьет Емельянова по голове. Он падает, Ефременко что-то ищет у него в кармане, забирает и уходит.

Кирилл Емельянов был вынужден обратиться к врачам, которые диагностировали у него сотрясение мозга и отпустили домой лечиться, пишет Life.

Причина конфликта неизвестна.

Артисты дружили много лет, и их поклонники удивлены их дракой. Некоторые даже предположили, что ролик снят для привлечения внимания к новому проекту, в котором оба участвуют.

В середине июля суд оштрафовал Кирилла Емельянова на 20 тысяч рублей за оскорбления врачей и драку с полицейскими. Он выпил вместе с девушкой и в какой-то момент потерял сознание. Испуганная девушка вызвала скорую. Очнувшийся актер набросился сначала на медиков, а потом и на вызванных ими полицейских, с кулаками.