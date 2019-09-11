Кирилл Вышинский рассказал о сделках, предложенных Киевом

Вышинский встретился с Лавровым Подробнее

Журналист Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Его заподозрили в поддержке Донецкой и Луганской народных республик, а также обвинили в государственной измене. После этого его поместили в СИЗО, где он провел 470 дней. Затем 28 августа текущего года его освободили из-под стражи под личное поручительство. Кирилл Вышинский смог вернуться в Москву после обмена заключенными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.

Журналист рассказал, что во время заключения ему были предложены несколько сделок.

«Сделки были разные. Было предложение написать заявление на обмен. Было предложение: признай вину, быстренько тебя помилуем, завтра будешь дома. По-простому, что называется. Типа, дуралей, чего сидишь, чего время тянуть?» — поделился Вышинский.

Он объяснил, что не стал ни на что соглашаться.

«Логика простая. Как только я признаю свою вину, я могу быть помилован президентом. Для того, чтобы быстро вынести приговор, самый простой способ — это признать вину, тогда меня тут же осудят и тут же помилуют. Я ни на то, ни на другое не пошел», — рассказал Вышинский.