Киргизская певица выписалась из больницы после аварии

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Она перенесла сложную операцию и несколько дней находилась в коме.

Сейчас певица чувствует себя намного лучше. Лечащий врач уточнил, что она ходит, ест и разговаривает без посторонней помощи. После выписки ей предстоит длительная реабилитация.