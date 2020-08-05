05 августа 2020, 15:17
Киргизская певица выписалась из больницы после аварии
Киргизская певица Асель Кадырбекова выписалась из больницы после аварии. Она пробыла там больше месяца. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Она перенесла сложную операцию и несколько дней находилась в коме.
Сейчас певица чувствует себя намного лучше. Лечащий врач уточнил, что она ходит, ест и разговаривает без посторонней помощи. После выписки ей предстоит длительная реабилитация.