Киргизия приняла извинения Малахова в «Прямом эфире»

Пресс-секретарь посольства Киргизии в Москве Гулбарчын Байымбетова признала извинения телеведущего в эфире корректными и грамотными, и киргизская общественность их принимает.

Ранее стало известно, что в эфире Андрей Малахов высказался о ДТП на Фрунзенской набережной в Москве 8 июля, в котором погиб сын российского миллиардера Александр Маругов, как о заказном убийстве. По его версии, виновник происшествия Исламбек Акбаров действовал умышленно.

В ответ МИД Киргизии передал ноту недовольства российскому послу в Бишкеке. Несколько дней спустя Андрей Малахов в эфире своей телепрограммы отметил, что никого не хотел задеть своими словами и принес извинения Киргизии за некорректные высказывания.