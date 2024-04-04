Знаменитости 04 апреля 2024, 14:20 Киновед Шмыров: карьера актрисы Конюховой рано завершилась из-за неактуального типажа

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Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни. Несмотря на популярность и большое количество проектов, карьера актрисы завершилась достаточно рано. Причину данной ситуации объяснил киновед Вячеслав Шмыров в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в фильмах Конюхова воплощала идеальную и очень обаятельную советскую девушку. В своих образах она олицетворяла открытость, искренность и простоватость.

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«За Татьяной Конюховой стоял типаж девчонки с заводской проходной. Но этот типаж в 60-е годы себя исчерпал. <…> Я уже не говорю о том, что кино стремилось к поиску молодых лиц», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в те времена роли стали сложнее, из-за чего артистку перестали рассматривать на место героинь.