Знаменитости 12 января 2024, 12:47 Киновед Поздняков рассказал, что Юрий Соломин обладал «породистостью и изначальной интеллигентностью»

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Киновед, драматург, режиссер Александр Поздняков в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» заявил, что в режиссере Юрии Соломине была породистость и изначальная интеллигентность.

Он был блистателен не только как кинематографист, но и как актер.

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«В нем была породистость, изначальная интеллигентность. Он был блистателен, он умел менять амплуа, интонацией, глазами, это был большой, действительно, актер», — сказал Поздняков.

Многие из фильмов Юрия Соломина вошли в золотой фонд советского кинематографа. На его счету более 80 кинокартин.

Ранее стало известно, что Юрий Соломин скончался в Москве после перенесенного инсульта. Ему было 88 лет.