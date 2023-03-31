31 марта 2023, 12:58
Кинорежиссер Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма
Известный американский киноактер, кинорежиссер, обладатель четырех премий «Оскар» Клинт Иствуд собирается снять фильм, который завершит его карьеру. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Подробности съемочного процесса держатся в строжайшем секрете. Новый фильм 92-летнего Иствуда, который станет 40-м по счету в карьере режиссера, имеет рабочее название «Присяжный №2».
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Отмечается, что прокатом фильма займется американская кинокомпания Warner Bros.
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