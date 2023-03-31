Знаменитости 31 марта 2023, 12:58 Кинорежиссер Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма

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Известный американский киноактер, кинорежиссер, обладатель четырех премий «Оскар» Клинт Иствуд собирается снять фильм, который завершит его карьеру. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Подробности съемочного процесса держатся в строжайшем секрете. Новый фильм 92-летнего Иствуда, который станет 40-м по счету в карьере режиссера, имеет рабочее название «Присяжный №2».

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Отмечается, что прокатом фильма займется американская кинокомпания Warner Bros.