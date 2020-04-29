Кинопродюсер Рудинштейн: история с Прилучным и Муцениеце могла быть задумана для телевидения

«Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же появляется в эфире детского „Голоса“», — цитируют Рудинштейна «Дни.ру».

По его мнению, женщина вряд ли поедет на работу, если ее побил супруг. Она скорее обратится в больницу.

Кинопродюсер заверил, что Прилучный не их тех людей, кто поднимает руку на женщин. При этом он допустил, что вся эта история могла быть придумана, поскольку народ любит наблюдать за подобной «санта-барбарой». Кроме того, немаловажен и денежный фактор.

«Им с Агатой за одну программу не меньше миллиона дали бы. Каждому», — обратил внимание собеседник издания.

Он выразил уверенность, что этот скандал не отразится плохо на карьере Прилучного. Актеры его уровня зарабатывают за один съемочный день порядка 500 тысяч рублей. Что касается Муцениеце, то она получает на порядок меньше супруга.

«Но не удивлюсь, если на волне хайпа с разводом ее будут чаще приглашать в кино», — подытожил Рудинштейн.