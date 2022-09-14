Кинокритик Шнейдеров высказался по поводу смерти режиссера Жана-Люка Годара | 360°

Знаменитости 14 сентября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber Кинокритик Шнейдеров высказался по поводу смерти режиссера Жана-Люка Годара Кинокритик Шнейдеров: Жан-Люк Годар был настоящим бунтарем Википедия

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Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал смерть французского кинорежиссера, основателя современного европейского кинематографа Жан-Люка Годара. Об этом написала Pravda.Ru.

По словам кинокритика, Годар был настоящим бунтарем.

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«Он принимал участие в судейских волнениях 1968 года. Он, как настоящий рок-н-рольщик, был всегда против всех. Он сделал блистательную энциклопедию кино. Он снимал фильмы на остро-политические темы. Словом, рок-н-ролл мертв после ухода Жана-Люка Годара», — отметил Шнейдеров.

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Он добавил, что Годар является создателем французской «новой волны».

«Так получилось, что в первом же фильме сошлись два дилетанта — Жан-Люк Годар и Жан-Поль Бельмондо. Получился шедевр, который называется „На последнем дыхании“. Кадры, где Бельмондо целится из пистолета в небо, в моем сердце навсегда», — резюмировал Шнейдеров.

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