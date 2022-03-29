29 марта 2022, 17:31
Кинокритик Шнейдеров прокомментировал поведение Уилла Смита на церемонии «Оскар»
Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал происшествие на церемонии вручения премии «Оскар» с участием актера Уилла Смита, сообщила Pravda.Ru.
Во время церемонии Смит ударил ведущего мероприятия за его неудачную шутку в адрес жены актера.
Шнейдеров назвал случившееся «уникальным». Также он допустил, что все это могло быть постановкой, так как Смит занимался боксом, а удар был не слишком сильным.
«Но это придало церемонии пикантность. Довольно скучный предсказуемый процесс был, к счастью, нарушен», — заключил Шнейдеров.