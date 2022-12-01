Знаменитости 01 декабря 2022, 18:06 Кинокритик предрек большой успех сериалу о волшебнике Гарри Поттере

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Сериал о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, создание которого сейчас обсуждается в кругах крупнейшего концерна по производству фильмо в США, ждет огромный успех среди зрителей. Об этом рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в интервью «Национальной службе новостей».

Отмечается, что продолжение франшизы о Гарри Потере и выпуск сериала о нем вызовет у зрителей огромный интерес. По мнению кинокритика, фанаты знаменитой истории всегда готовы к продолжению, на это указали рейтинги вышедшего в прошлом году спецэпизода к 20-летию с выхода первого фильма.

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Кинокритик также отметил, что и нынешнее поколение детей с радостью воспримет эту новость и будет ждать продолжения истории.

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