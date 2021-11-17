Кинокомпания Miramax подала в суд на Тарантино

Кинокомпания Miramах подала в суд на Квентина Тарантино. Ее представители посчитали, что режиссер нарушил авторские права. О недовольстве производителей фильмов написал американский журнал The Hollywood Reporter.

Дело в том, что Квентин Тарантино решил начать продавать NFT-токены с частями сценария знаменитой картины «Криминальное чтиво», которые не вошли в ее итоговую версию.

Также Тарантино намеревался продать оригинальную рукопись сценария фильма и записанные голосом комментарии к нему. Суть NFT-аукционов заключается в том, что уникальный контент достается только его покупателям.

Сотрудники Miramax решили, что обладают правами на все варианты сценария и Тарантино не должен продавать их, в том числе на криптовалютных площадках.

Защитники Тарантино не согласны с предъявленными ему обвинениями. Они указали заявителям на контракт, согласно которому Тарантино имеет право публиковать сценарий и литературу по легендарному боевику и может обнародовать все версии и ремейки «Криминального чтива».