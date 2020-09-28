Кинодива Брижит Бардо рассказала, как отметит 86-летие

После того, как актерская карьера Бардо закончилась, она основала свой фонд защиты животных. Именно этому делу она посвящает все свое время. По словам артистки, она занимается этим, чтобы показать людям, что животные страдают и умирают, чтобы донести до всех, что над ними нельзя издеваться и калечить их.

Поддержкой фонда Бардо занимается около 75 тысяч спонсоров. По большей части это бизнесмены, компании или те, кто неравнодушен к судьбе братьев наших меньших. Актриса рассказала, что в прошлом году бюджет фонда превысил отметку в 21 миллион евро.

Государство же поддержкой фонда не занимается. Ему на это «плевать», подчеркнула артистка. Она отметила, что все могут помогать животным там, где они живут, и россияне тоже.

«Они и так могут помогать тем приютам для животных и различным обществам, которые находятся рядом с их домом. Так их вклад будет гораздо значительнее. Вообще же мой фонд работает в тесном сотрудничестве с большим количеством профильных ассоциаций в более чем 70 странах мира», — пояснила Бардо.

Она поделилась, что свой 86-й день рождения отметит дома в окружении своих животных.

«У меня есть собаки, кошки, свиньи, козы, овцы, гуси, куры, утки, один осел, одна кобыла, пони… В свое время я их спасла от бойни или насильственного усыпления. Все они живут вместе, свободно и счастливо в моем доме в Сен-Тропе», — рассказала актриса.